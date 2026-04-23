قضية تهريب تمويني كبرى بسوهاج.. ضبط 172 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة بالعسيرات

نجحت مديرية التموين بسوهاج،بناءً على تكليفات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على الأسواق والمستودعات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتعاون مع مباحث تموين الجنوب، في ضبط مخالفة تموينية كبرى بمركز العسيرات.

ماذا حدث؟

وأسفرت الحملة المسائية المكبرة عن تحرير محضر لمستودع دقيق عقب ثبوت استيلاء المسؤولين عنه على كميات ضخمة من الدقيق البلدي المدعم، بلغت 172 طناً و429 كيلوجراماً، بقيمة مالية تُقدر بـ 1,085,718 جنيهاً.

وشدد " راشد " على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين، مؤكداً على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في كافة مراكز ومدن المحافظة، وتحويل المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ أقصى العقوبات القانونية.

ومن جانبه، صرح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، بأن المديرية تعمل وفق خطة رقابية مشددة تهدف إلى رصد أي تلاعب في الحصص التموينية قبل وصولها للمواطنين.

وشدد أن لجان الفحص والجرد مستمرة في عملها لضمان مطابقة الأرصدة الفعلية بالسجلات الرسمية في كافة المنشآت التموينية.

وأضاف "التوني" أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطن السوهاجي، مشيراً إلى أن التنسيق مع مباحث التموين يجري على أعلى مستوى لتنفيذ ضربات استباقية ضد تجار السوق السوداء والمتلاعبين بالدعم في كافة مراكز المحافظة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة العسيرات، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.