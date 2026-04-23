لمدة يومين.. تحويلات مرورية بكوبري 6 أكتوبر
موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
حالات التصالح في مخالفات البناء 2026 وشروط القبول
مصرع شخصين وإصابة آخر في اشتعال سيارة على طريق الإسماعيلية السويس
ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات
51.9 جنيه.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
مصطفى بكري: أطالب بالمحاكمة العسكرية لكل من يتلاعب بالأسعار.. ترامب: ارتفاع أسعار النفط أفضل من امتلاك إيران لسلاح نووي| أخبار التوك شو
قد ساعتك الآن لـ 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا
التأمينات تستعد لصرف معاشات مايو وتؤكد تطوير السيستم لا يعوق عملية الصرف
قضية تهريب تمويني كبرى بسوهاج.. ضبط 172 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة بالعسيرات
ترامب: تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع
رغم الدمار.. محمد موسى يؤكد: الأمل لا يموت في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الهيئة العامة للطرق تكشف التفاصيل الكاملة لخطة تطوير كوبري السادس من أكتوبر

حمادة خطاب

​أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة كوبري السادس من أكتوبر، وذلك ضمن جهود الصيانة الدورية لرفع مستويات السلامة المرورية.

 وأوضحت الهيئة أن الأعمال ستتطلب إجراء غلق كلي لقطاعات محددة بالتناوب وفقاً للمراحل التالية:


​المرحلة الأولى: اتجاه مدينة نصر وصولاً إلى رمسيس
تبدأ أعمال هذه المرحلة يومي الجمعة والسبت الموافقين 24 و25 أبريل 2026، حيث سيتم الغلق الكلي للمسافة الممتدة من أعلى منزل ممدوح سالم وحتى مطلع العروبة. وتبدأ ساعات العمل الرسمية من الساعة 12:30 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10:00 صباحاً.
​المرحلة الثانية: اتجاه رمسيس وصولاً إلى مدينة نصر
تنتقل الأعمال في الأسبوع التالي لتشمل الاتجاه المقابل، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 مايو 2026. وسيشمل الغلق المسافة من أعلى منزل العروبة وحتى أعلى مطلع ممدوح سالم، مع الالتزام بنفس التوقيتات الزمانية التي تبدأ من الساعة 12:30 صباحاً وتنتهي في 10:00 صباحاً.
​المسارات والتحويلات البديلة
​لضمان انسيابية الحركة وتجنب الزحام، وجهت الهيئة قائدي المركبات لاتباع المسارات التالية خلال فترة العمل بالمرحلة الأولى:
​يتوجب على القادمين من مطلع امتداد رمسيس ومطلع طريق النصر سلك "منزل ممدوح سالم"، ومن ثم التوجه مباشرة إلى شارع امتداد رمسيس كبديل لمسار الكوبري المغلق.


​إجراءات السلامة والتنسيق المروري


​أكدت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم حركة السير، مشيرة إلى اتخاذ التدابير التالية:
​تكثيف الخدمات المرورية: تواجد مكثف لرجال المرور في محيط الأعمال لإرشاد المواطنين نحو التحويلات الجديدة.
​العلامات التحذيرية: تثبيت كافة اللوحات الإرشادية والتحذيرية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.


​واختتمت الهيئة بيانها بالاعتذار عن أي إزعاج قد يسببه هذا الغلق المؤقت، مهيبة بقائدي المركبات ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة واتباع اللوحات الإرشادية لضمان سلامة الجميع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

ترشيحاتنا

الزمالك

مدحت عبّد الهادي: عبدالله السعيد في هذا السن يقدم آداء ومستوى غير طبيعي

الزمالك

أمير هشام: الزمالك أصبح قريبا من تحقيق المعجزة الكروية

الزمالك

راحة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

بالصور

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد