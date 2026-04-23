الهيئة العامة للطرق تكشف التفاصيل الكاملة لخطة تطوير كوبري السادس من أكتوبر

​أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة كوبري السادس من أكتوبر، وذلك ضمن جهود الصيانة الدورية لرفع مستويات السلامة المرورية.

وأوضحت الهيئة أن الأعمال ستتطلب إجراء غلق كلي لقطاعات محددة بالتناوب وفقاً للمراحل التالية:



​المرحلة الأولى: اتجاه مدينة نصر وصولاً إلى رمسيس

تبدأ أعمال هذه المرحلة يومي الجمعة والسبت الموافقين 24 و25 أبريل 2026، حيث سيتم الغلق الكلي للمسافة الممتدة من أعلى منزل ممدوح سالم وحتى مطلع العروبة. وتبدأ ساعات العمل الرسمية من الساعة 12:30 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10:00 صباحاً.

​المرحلة الثانية: اتجاه رمسيس وصولاً إلى مدينة نصر

تنتقل الأعمال في الأسبوع التالي لتشمل الاتجاه المقابل، وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 مايو 2026. وسيشمل الغلق المسافة من أعلى منزل العروبة وحتى أعلى مطلع ممدوح سالم، مع الالتزام بنفس التوقيتات الزمانية التي تبدأ من الساعة 12:30 صباحاً وتنتهي في 10:00 صباحاً.

​المسارات والتحويلات البديلة

​لضمان انسيابية الحركة وتجنب الزحام، وجهت الهيئة قائدي المركبات لاتباع المسارات التالية خلال فترة العمل بالمرحلة الأولى:

​يتوجب على القادمين من مطلع امتداد رمسيس ومطلع طريق النصر سلك "منزل ممدوح سالم"، ومن ثم التوجه مباشرة إلى شارع امتداد رمسيس كبديل لمسار الكوبري المغلق.



​إجراءات السلامة والتنسيق المروري



​أكدت الهيئة أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم حركة السير، مشيرة إلى اتخاذ التدابير التالية:

​تكثيف الخدمات المرورية: تواجد مكثف لرجال المرور في محيط الأعمال لإرشاد المواطنين نحو التحويلات الجديدة.

​العلامات التحذيرية: تثبيت كافة اللوحات الإرشادية والتحذيرية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



​واختتمت الهيئة بيانها بالاعتذار عن أي إزعاج قد يسببه هذا الغلق المؤقت، مهيبة بقائدي المركبات ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة واتباع اللوحات الإرشادية لضمان سلامة الجميع.