كسر بالأنف.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة قطة أمام الزمالك بالدوري

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها أحمد عاطف قطة لاعب وسط الفريق عن معاناته من كسر في الأنف تعرض له خلال مباراة الزمالك في الدوري.

وتعرض قطة لاصطدام قوي مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في إحدى الكرات وقرر الجهاز الطبي خروجه مستبدلا حفاظا على سلامته ونزول يوسف أوباما بديلا.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لفحوصات شاملة بعد وصوله مباشرة للمستشفى بعدما فضل توجهه إليها من الملعب دون الانتظار، وأكدت معاناته من كسر في الأنف وحاجته إلى إجراء عملية جراحية عاجلة سيخضع لها غدا الجمعة بإحدى المستشفيات.