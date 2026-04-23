معتمد جمال : لم نحسم شيئًا .. وفوز بيراميدز خطوة في طريق طويل نحو اللقب

إسلام مقلد

أكد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك أن الفوز على بيراميدز لا يعني حسم سباق الدوري، مشددًا على أن الفريق لا يزال أمامه تحديات أصعب خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

وقال المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الجميع داخل الفريق كان يدرك حجم صعوبة المواجهة، خاصة أمام منافس يمتلك عناصر قوية وإمكانيات كبيرة، مؤكدًا أن الانتصار يمثل خطوة مهمة تقرّب الفريق من هدفه، لكنه لا يعكس نهاية الطريق.

وأوضح معتمد جمال أن الفريق لم يحقق أي بطولة حتى الآن، سواء على مستوى الدوري أو الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن التركيز الكامل ينصب على الاستمرار بنفس الروح والأداء في المباريات المقبلة، التي وصفها بأنها ستكون أكثر صعوبة.

وأضاف أن الفوز الأخير يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، لكنه لا يجب أن يصرفهم عن الهدف الأساسي، خاصة في ظل ضغط المباريات، حيث تنتظر الفريق مواجهات قوية خلال أيام قليلة أمام إنبي ثم الأهلي، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز.

وأشار إلى أن الفريق نجح في عبور مواجهتين مهمتين أمام المصري وبيراميدز، إلا أن المرحلة الحالية لا تحتمل التراخي، مؤكدًا أن العمل مستمر داخل الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن للفترة الحاسمة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي يبذلونه طوال الموسم، كما خص جماهير الزمالك بالإشادة، معتبرًا أنهم الداعم الأول للفريق، ومؤكدًا أن الجميع داخل النادي سيبذل أقصى ما لديه من أجل إسعادهم وتحقيق تطلعاتهم بنهاية الموسم.

