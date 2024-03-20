اختراق أجهزة وخوادم مفاعل ديمونة الإسرائيلي

نجحت جماعة دولية متخصصة في قرصنة الكمبيوتر عبر الإنترنت، في اختراق كمبيوترات وخوادم مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي.

وحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ذكرت مجموعة "أنونيموس" المتخصصة في القرصنة والاختراق عبر شبكة الإنترنت النبأ، مشيرة إلى أن أعضاء في المجموعة "اخترقوا كمبيوترات وخوادم في مفاعل ديمونة النووي".

وأوضحت أن عناصرها تمكنوا من "سرقة ملفات من كمبيوترات تابعة لمعهد الأبحاث النووي الإسرائيلي" ونشرت المجموعة قسما منها.

كما أشارت إلى محو قسم من المعلومات عن الخوادم التابعة للمفاعل، لافتة إلى أن المواد التي تمكنوا من السيطرة عليها تشمل وصولات ومراسلات إلكترونية.

وهددت المجموعة باختراق الكمبيوترات التي تدير المفاعل النووي الإسرائيلي.