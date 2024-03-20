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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 103 آلاف مواطن من المقبلين على الزواج بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، تم بدء تفعيل العمل بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج خلال الفترة المسائية في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساءاً وحتى العاشرة مساءً، بالإضافة إلى استمرار عمل الفرق المشاركة في المبادرة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لخدمة المواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، وذلك في عدد ٢٤ منفذ طبي، لافتاً إلى أن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة الطبية وفحص ١٠٣ ألف ٤٨١ مواطن ومواطنة حتي الآن بمحافظة الشرقية، هذا بخلاف استصدار ١٠٢ ألف ٥٤٥ شهادة صحية وتسليمها لهم، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في نهاية شهر فبراير قبل الماضي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم التدريب الجيد للفرق الطبية علي أعمال المبادرة الرئاسية، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين، مشيراً إلي أن متوسط عدد المترددين علي مبادرة فحص المقبلين علي الزواج يصل إلي ٢٥٠ مواطن يومياً، بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة الرئاسية والبالغ عددها ٢٤ مركز على مستوى المحافظة.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن المبادرة الرئاسية تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وتتضمن خدمات التثقيف الصحي أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

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وأضاف "مسعود" أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مضيفاً بأنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

ارتفاع ضغط الدم التثقيف الصحي الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية الفرق الطبية المراكز الطبية بمحافظة الشرقية شهر رمضان المبارك

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