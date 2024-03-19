محافظ الشرقية: الزيادة السكانية تؤثر على معدلات التنمية وتعيق تقدم المجتمع

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيرًا إلى أهمية استمرار حملات التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في التصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على معدلات التنمية وتعيق تقدم المجتمع.



جاء ذلك -وفقا لبيان اليوم /الثلاثاء/- خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالشرقية، بحضور أعضاء المجلس والقيادات التنفيذية والجامعية والدينية بالمحافظة.



ووجه المحافظ بتحديد آلية لتدقيق أعداد المتسربين من التعليم، بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتعليم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع الحلول اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة التي من شأنها أن تؤرق المجتمع وتؤثر بالسلب على تحقيق خطط التنمية المنشودة للدولة المصرية.



وقال المحافظ إن القضية السكانية تُعد مشكلة متراكمة بحاجة لآليات عمل دقيقة للتصدي للزيادة السكانية واتخاذ القرارات المناسبة لصانع القرار؛ لما لها من تأثيرات سلبية على التعليم والصحة والتغذية حيث تلتهم خطط التنمية والبناء وتؤثر سلبياً على الفرد والمجتمع، مطالباً برفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والعمل على تغيير الثقافات السائدة بالمجتمع الشرقاوي والوصول إلى الفتيات بالمدارس ومراكز الشباب وتوعيتهن بمخاطرها باعتبارهن الفئات المؤثرة في المستقبل؛ لتمثل الشرقية نموذجاً يحتذى في هذا الشأن.



وأكد حرص المحافظة على تقديم كل سُبل الدعم لأنشطة وبرامج المجلس القومي للسكان؛ من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني.



من جانبها، قالت نائبة رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة جيهان يسري، إن الجامعة والمحافظة يعملان جنياً إلى جنب في رصد كافة المشكلات التي تعاني منها قرى ومراكز المحافظة في القطاع السكاني، وتم وضع آليات للتنسيق والتعاون للتصدي لتلك السلبيات

ومواجهتها بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.



بدورها، استعرضت مديرة فرع المجلس القومي للسكان الدكتورة إيمان علي، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030 والتي تم إطلاقها لمجابهة المتغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والعالمية مثل جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي العالمي الناتج عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتغيرات المناخ، وزياده تدفق المهاجرين واللاجئين إلى مصر، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة، مع ظهور نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021م والذي أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات على الخطة، موضحة أن الاستراتيجية تضمن محاور (الاستثمار في الثروة البشرية - ضمان الحقوق الإنجابية - الاتصال والإعلام من أجل التنمية - التعليم والتعلم - تدعيم دور المرأة).



كما استعرضت المؤشرات السكانية المركبة لعام 2023 م في إصدارها السادس، والتي تُعد أحد الوسائل الحديثة التي تساعد متخذي القرار في تحليل الموقف السكاني ووضع الخطط السكانية، حيث تم خلالها استخدام مجموعة من المؤشرات الخاصة بالنواحي (الديموجرافية، والصحية، والتعليمية، والإعالة، والوفيات، وتنظيم الأسرة، والجمعيات الأهلية) على مستوى جميع المحافظات و المراكز، والتي تم تصنيفها بعد تحليل البيانات إلى ثلاثة مستويات يرمز لها بالألوان ( الأخضر – الأصفر – الأحمر)؛ وذلك للمساهمة في متابعة وتقويم المؤشرات السكانية.



ومن ناحية أخرى، أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه لن يسمح بأي تعدي أو استغلال بطرق غير قانونية للأراضي المستردة من أملاك الدولة؛ حفاظاً على المال العام وحق الشعب، موجها بضرورة مراجعة موقف تلك الأراضي؛ لبحث إمكانية إستغلالها في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية؛ لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.



كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الانتهاء من تحصيل الرسوم المقررة على الإعلانات المرخصة؛ لتعظيم موارد المحافظة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب الإعلانات المخالفة وإلزامهم بتقنين أوضاعهم؛ حفاظاً على المال العام ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدن والقرى.



وقال المحافظ إن حجم العمل والمسؤولية كبير جداً ويتطلب مسؤولا تنفيذيا قادرا على العطاء، يعمل على مدار اليوم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويكون حلقة الوصل بين المواطن والدولة ومهمته خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.



وتم خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات المتخذة في حصر الأسواق المقامة داخل الكتل السكنية، والتي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية، ونقلها لأماكن حضارية جديده تراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي؛ للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتكون ذات عائد اقتصادي على المواطنين والبائعين.



وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببذل المزيد من الجهد والعمل للتيسير على المواطنين وإنهاء مصالحهم وحسن استقبالهم والاستماع لشكواهم وإيجاد حلول لها في إطار القانون.



وفي سياق آخر، هنأ محافظ الشرقية عزة عبد الفتاح عبد الستار، ابنة قرية الأعراس التابعة لمركز منيا القمح؛ لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2024م، ولما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها بعد وفاة زوجها منذ نحو 25 عاماً حيث وهبت نفسها لتربية أطفالها ليكونوا أفرادا نافعين في المجتمع ليصبح منهم المحاسب والمهندس الزراعي لتستحق بذلك لقب الآم المثالية بجدارة لهذا العام .



وأكد محافظ الشرقية -في بيان- اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهم وظروفهم الإنسانية والاقتصادية الصعبة .



ووجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، ويقدمن كل يوم شهداء لرفعة هذا الوطن .



وعلى صعيد متصل، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية علي عبد الرؤوف، مديري المدارس وأعضاء هيئة التدريس، بتوعية طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية وتعريفهم بعظمة وأهمية مناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، لما تمثله من أمل للجيل الجديد وقصة كفاح وإصرار سطرها جنود مصر البواسل والشعب المصري العظيم الذي وقف يدا واحدة حتى تحقق النصر العظيم، مؤكدًا أن ذلك الانتصار سيظل فى ذاكرة الوطن بكفاح وتضحيات وتخطيط أبناء مصر، من أجل استعادة العزة والكرامة واسترداد الأرض .



جاء ذلك وفقا لبيان اليوم /الثلاثاء/، خلال تفقد ومتابعة وكيل الوزارة انتظام سير العملية التعليمية خلال شهر رمضان بمدرسة عبد اللطيف حسانين للتعليم الأساسي بإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب.



وتفقد وكيل الوزارة -خلال الجولة- فصول المدرسة واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية، كما تابع الأنشطة التربوية بقاعات رياض الأطفال، والعروض الرياضية بمعلب المدرسة، موجها برعاية التلاميذ الموهوبين فيها.



وشدد وكيل الوزارة على إعداد مراجعات للمواد الدراسية والالتزام بخطة المناهج الدراسية حسب تعليمات الوزارة.



وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، مديرة مدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية لغات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، مروة السيد علي العيسوي، خريجة الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة والحاصلة علي دبلومة القيادة التربوية والامن القومي؛ وذلك لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة القومية للرائد العام للعام الدراسي 2023 - 2024 لمديري مدارس المرحلة الثانوية، التي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2023 - 2024، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".



وقال وكيل الوزارة -في بيان اليوم- إن هذه المسابقة تأتي انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي، والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.



وتوجه وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لكل من مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية دعاء زكريا، وموجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية محمد مختار بهلول، ولأسرة التوجيه بإدارة غرب الزقازيق التعليمية؛ لجهودهم في خدمة العملية التعليمية.



وعلى جانب آخر، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، نظمت المديرية، اليوم /الثلاثاء/، ندوة دينية بعنوان "رمضان شهر التكافل والتعاون والتراحم (زكاة الفطر والمال)" تم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحتي مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ولجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة .



وأضاف وكيل الوزارة -في بيان اليوم- أن الشيخ وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قام بتقديم الندوة، حيث أوضح فيها أهمية التكافل الاجتماعي والإنفاق والجود وخاصة في شهر رمضان، وبين كيفية إخراج زكاه الفطر وأحكامها وتوقيتها والفرق بينها وبين زكاه المال لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع.

