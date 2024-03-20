سلاف فواخرجي عن فقدان والدتها: اللحظة الأصعب في حياتي.. فيديو

تأثرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، على الهواء أثناء حديثها عن فقدان والدتها.



وقالت سلاف، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس،: "فقدان والدتي من اللحظات الأصعب في حياتي، ورحيل والدتي كان في عام ٢٠١٨".

وأضافت: الذي يعيش مع أمه يظل يشعر أنه صغير وأنه طفل، ولكن عندما يفقدها يشعر أنه كبر فجأة، ويعجز وحياته تتغير، ومع وفاة والدي ووالدتي شعرت أنني كبرت أكثر من أي وقت مضى".



واسترسلت النجمة السورية سلاف فواخرجي، : "شعور الأمان بيختفي مع وفاة الأم، والحياة كلها بتختلف".