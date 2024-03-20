سلاف فواخرجي تفجر مفاجأة: تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة لهذا السبب

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، أن الهروب من الأمومة شيء صعب وليس عندها الرفاهية للهروب من المسئوليات، كاشفة عن تعرضها وأسرتها للاغتيال قائلة: "تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة وكان شيء مرعب وأولادي في حالة انهيار ومحاولة خطف الأولاد عشان اختلاف في الرأي".

وأضافت سلاف، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محاولات الاغتيال بسبب رأي مختلف في بلدنا، قائلة: الجماعات الإسلامية لقوا لهم الحق في قتلنا ومش بجيب مشاكل لنفسي وهل الكذب أحسن من القناعات ومش بحب الكذب".

وتابعت: "ممكن أقول الكذب والمثالية وأكون بأجنحة ولكن بحب أكون زي نفسي ما عايزة والكذب والتمثيل وإرضاء الآخرين سهل ولكن مش مهم إرضائهم وعايزة أكون حقيقية حتى لو أنا على غلط".