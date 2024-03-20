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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صلة رحم الحلقة 11 .. إياد نصار يعرض الزواج على أسماء أبو اليزيد

صلة رحم
صلة رحم

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل صلة رحم الكثير من الأحداث المثيرة.

 

وبدأت الحلقة بلقاء بين الدكتور حسام والذي يجسد دوره إياد نصار وحنان أسماء أبو اليزيد قرر فيه الزواج منها لضمان حقوقها بعد حملها من عملية الحقن المجهري.

 

واستمرت ليلى ( يسرا اللوزي) في موقفها بطلب الطلاق من حسام بعد قيامه بعملية الحقن المجهري وعادت إلي الشاب يوسف الذي تعرفت عليه في الحلقة الثامنة 

 

وانتهت الحلقة بقيام زياد شقيق يسرا اللوزي بجمع المستندات التي تؤكد علي قيام حسام بعملية الحقن المجهري من أجل الابلاغ عنه.

 

تصريحات إياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح

صلة رحم اياد نصار أسماء أبو اليزيد

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