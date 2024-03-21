عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: السياسات الأمريكية على المحور الأوكراني «فشلت».. وقواتنا تستهدف قاعدة «مرتزقة» بـ«خاركوف»

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية "فشلت" في سياستها مع أوكرانيا.. في وقت استهدفت فيه القوات المسلحة الروسية قاعدة قالت إنها لـ"مقاتلين مرتزقة أجانب" في خاركوف.

وذكرت متحدثة الخارجية - في تصريح أذاعته وكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الروسية - "أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فشلت على المحور الأوكراني.. والفشل ليس فقط في سياق الوعود التي قطعتها لأوكرانيا- لكنه بالنسبة للولايات المتحدة، أوكرانيا تعتبر مجرد أداة، حيث طالت سياسات الفشل أيضا حلفاء أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية".

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية القول إن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة لقاعدة "مقاتلين مرتزقة أجانب" في خاركوف، مشيرة إلى أن العديد من قواعد المرتزقة ظهرت في خاركوف، وقد تم استهداف واحدة من هذه القواعد، دون تحديد معلومات حول الأضرار الناجمة.

وفي سياق آخر، اتهم الوفد الروسي المبعوث إلى الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف دول الغرب بأنها "المحرك الرئيسي وراء تدهور الوضع في أوكرانيا".

وقال رئيس الوفد إيجور سيرجييف - في كلمة اليوم - "في هذه المرحلة، تحولت أوكرانيا إلى دولة عقابية، واختارت القمع كأداة رئيسية للضغط"، مضيفاً أن "دول الغرب الجماعي تلعب الدور الرئيسي في تدهور الوضع في أوكرانيا"، حسب تعبيره. 

وأضاف "إنهم هم الذين يشجعون على تصعيد الأزمة الأوكرانية من خلال تزويد كييف بأنواع جديدة من الأسلحة". وعلى حد قوله، فإن هذه الأسلحة تُستخدم بشكل نشط "لمهاجمة المباني السكنية والمدارس والمستشفيات وكذلك لقتل المدنيين". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

مليارات الدولارات .. قطاع الغاز يكشف عن بشائر للمصريين

قرار جديد للمحكمة بشأن إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه شهريا لتوأم زينة

ترشيحاتنا

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 21-3-2024

سرق قضبان السكة الحديد.. موظف يواجه الحبس والغرامة 20 ألف جنيه| بالقانون

نص دستة أهداف| الأهلي 2008 يقسو على الإسماعيلي في عقر داره

منتخب مصر الأولمبي يفوز على الإمارات في بطولة غرب آسيا

موقع أمريكي: الجنيه المصري يواصل التعافي أمام الدولار

عجائب قيام الليل في رمضان.. معجزة لمن كانت له حاجة عند الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

بعد حادث مميت.. فورد أمام المحكمة بسبب نظام القيادة الذاتية في موستانج

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ