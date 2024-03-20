شهاب: الانتصار العسكري لمصر في 73 أشعر إسرائيل بعدم قدرتها على مس سيادتنا

قال الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن الانتصار العسكري لمصر في 1973 أشعر إسرائيل أنها لن تستطيع أن تمس السيادة المصرية، مشيرا إلى أن إسرائيل تأكدت أنه لمصلحتها أن تتفاوض وتعيد حالة السلام مع مصر بعد هزيمتها في 1973.

وأضاف مفيد شهاب خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القوات المسلحة واجهت تحديا كبيرا لإعادة بناء قدراتها العسكرية من 67 حتى 73 ليتحقق النصر، مضيفا أن القوات المسلحة واجهت تحديات وصعوبات غير عادية ونجحت في عبور خط بارليف.

وأشار عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا إلى، أن إسرائيل بعد الهزيمة العسكرية القاسية في 1973 طلبت الدخول في مفاوضات السلام واستمرت لعدة سنوات، موضحا أن إعلان مبادئ كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل تم في 1978.