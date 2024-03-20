مفيد شهاب : ذكرى استرداد طابا عودة الحق لأصحابه |فيديو

قال الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن ذكرى إسترداد طابا مناسبة غالية للغاية، لأنها تمثل عودة الحق لأصحابه، مؤكداً أن استرداد طابا انتصار لمصر يستحق أن نحتفل به.

مفيد شهاب:شباب مصر لابد أن يعرف تفاصيل معركة طابا القانونية الدولية



وأضاف مفيد شهاب خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شباب مصر لابد أن يعرف تفاصيل معركة طابا القانونية الدولية، و يعرف كيف تم إدارة معركة طابا قانونياً، وكيف يتم الاستفادة منها؟



وأشار مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا إلى، أن نصر أكتوبر العسكري كان السبب في الانتصار القانوني في معركة طابا.