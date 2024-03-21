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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 10 .. القبض على شقيق حسن الرداد

محارب
محارب

أذاعت قناة cbc الحلقة العاشرة من مسلسل “محارب”، والذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وحملت الحلقة العاشرة من مسلسل محارب عددا من الأحداث ، منها محاولة قتل محارب “ حسن الرداد ” علي يد ابم عمه “ حسن عيد ” الا ان الاخير فشل ، وقد وبخته جدته علي هذا الفعل . 

فيما تم القبض على شقيق محارب “ محمود عمرو محمود ياسين ” في احدي الاكمنة ، وقد ذهب اولاد عم محارب الي شقيقته في القاهرة .   

جمع فريق العمل مواقف كوميدية.. حسن الرداد يتحدث عن كواليس محارب

تعرف على مواعيد عرض الحلقة 10 من محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته. 

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مخرج ومؤلف مسلسل محارب

محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال.

محارب الفنان حسن الرداد تامر عبد المنعم عمرو محمود ياسين ماجد المصري محمود عمرو محمود ياسين مسلسل “محارب” منة فضالي مسلسل محارب

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