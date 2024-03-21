استرداد طابا..مفيد شهاب: الرئيس مبارك رفض طلبا لقاء قدمه شيمون بيريز| فيديو

أكد الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل الأسبق طلب مقابلة الرئيس الراحل مبارك لكنه رفض، مضيفا أن الرئيس الراحل مبارك رفض مقابلة بيريز إلا بشرط إعلان وفد إسرائيل قبول التحكيم الدولي.

إسرائيل قبلت التحكيم الدولي من أجل الحفاظ علي السلام مع مصر



وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوفد الإسرائيلي عاد للمفاوضات لكي يتمكن شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل الأسبق من مقابلة الرئيس الراحل مبارك، لافتا إلى أن أمريكا ضغطت على إسرائيل من أجل قبولهم التحكيم الدولي.



وتابع الدكتور مفيد شهاب، أن إسرائيل قبلت التحكيم الدولي من أجل الحفاظ علي السلام مع مصر، لافتا إلى أن مصر كانت من الممكن أن تلجأ إلى القوة لاسترداد أراضيها من إسرائيل.



كما أكد أن القانون الدولي أعطي مصر حقها في استخدام القوة لاسترداد الأراضي من إسرائيل.