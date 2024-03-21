التربية الرياضية بجامعة السادات تكرم عمر فرج رئيس قسم المسرح بآداب بني سويف

كرم الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم عزب عميد كلية التربية الرياضية جامعة السادات ، الفنان الاستاذ الدكتور عمر فرج رئيس قسم المسرح و الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة بني سويف ، وذلك بمكتبه اليوم وسط حضور أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة السادات .

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور عمر فرج هو فنان وممثل محترف، فهو مخرج ومؤلف مسرحي وسيناريست، وهو من مواليد 26 يناير في إيتاي البارود محافظة البحيرة ويعمل رئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف وأستاذ الإعلام والمسرح والنقد بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، حاصل على الماجستير والدكتوراة في المسرح، عضواً عاملاً بنقابة المهن التمثيلية، حصل على جائزة أحسن ممثل في قسم المسرح بكلية الأداب جامعة حلوان عام 1997، حاصل على جائزة جامعة المنوفية لأفضل رسالة علمية دكتوراه في القطاع الأدبي، كما حصل علي درع التميز لمشاركته في مهرجان القراءة المسرحية من معهد ثربانتس الإسباني بمصر برئاسة الدكتور لويس خابير روبث سييرا مدير المعهد .

كما قام بالتحكيم في مهرجان المسرح لجامعة المنوفية لمدة 6 دورات متتالية، يمتلك بعض المؤلفات الأدبية منها مسرحية "هيا نهرش عقولنا" ومسرحية "عقول عطلانة"، رواية "صابرين"، الفيلم الروائي القصير "العزف على ماء النهر".

كما أشرف وحكم علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه داخل مصر وخارجها .



من أهم أعمالة الفنية منها علي سبيل المثال لا الحصر دور "التحش" في مسلسل عفريت القرش، دور "هندي ابو الضبع" في مسلسل أفراح ابليس، دور "حامد الشرقاوي" في مسلسل كلمة حق، "بلف" في مسلسل بنت من الزمن ده، دور "وكيل النيابة" في مسلسل الست أصيلة، دور "راشد رضوان" في مسلسل سلسال الدم، دور "سخاوي" في مسلسل الحكر، ودور "وكيل النيابة" في مسلسل كيد النسا الجزء الاول، شارك كضيف شرف في مسلسل "راجل وست ستات" ج1، بحلقة "أم رمزي".

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