نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالمنظومة الرقمية لأملاك الدولة

ضمن تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد "بلال حبش" نائب المحافظ،اجتماعًا لمتابعة مستجدات و سير العمل بالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة،حيث حضر الاجتماع: هبة طه مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع .



حيث ناقش نائب المحافظ التقارير موقف الإدخال على منظومة أملاك الدولة، والمتضمن إحصائيات لإجمالي عدد الأصول المؤجرة وغير المستعملة والمتعامل عليها بالوحدات المحلية، ومناقشة آليات تذليل معوقات العمل بالمنظومة ، بالإضافة إلى مناقشة موقف الإجراءات المنفذة لتوفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنيين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية في ظل قانون المحال العامة،

وأكد "حبش"على توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"لرؤساء الوحدات المحلية بمراجعة استمارات الأصول التي تم تسليمها لمقر الإدخال بالمنظومة، وإعداد حصر بالمتبقي من أصول الوحدات المحلية ، وكذا قيام المختصين بإدارة أملاك الدولة بإعداد تقرير عن عدد الأصول التي تم الانتهاء من حصرها والأعداد الجاري حصرها.