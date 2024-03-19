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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توزيع 31 ألف جوال أسمدة.. تفاصيل جهود مديرية الزراعة في بني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.        

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 9 حتى 16 مارس الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها استعدادًا لبدء زراعة محصول القطن، حيث تم إزالة  4 آلاف و580 فدانا ( إزالة مخلفات المحصول السابق) وحرث 3853 فدانا منها، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها 12 ألف فدان بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية  بقرية قاي مركز إهناسيا عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن لتحقيق المستهدف.      

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في حين تم تنفيذ عدة لقاءات توعوية بالمزارعين لمحصول القمح بعدد من قرى مركز إهناسيا، ويوم حقل بناحية كوم أبو خلاد بناصر، والكوم الأحمر ببني سويف، كما تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتنفيذ 6 زيارات ميدانية لمساحات المحاصيل السكرية بقرى (نعيم، رياض باشا، دنديل، باها، إقفهص، مدينة ناصر) بينما قام قطاع مكافحة الآفات بالمرور على بعض الزراعات، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

وتضمن التقرير أيضًا جهود  إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة،  بإجمالي مساحة فدان 4 قراريط بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن  المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 248 ألفا و620 مزارعًا.

كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 31 ألفا و407 جوالًا شملت (21ألف 197 يوريا، 10 آلاف 210 نترات)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة.
 

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