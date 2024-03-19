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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يبحث سبل التعاون مع وفد نادي بيراميدز

صدى البلد

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المهندس عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والنادي، وذلك بحضور الدكتور محمد شعبان مستشار رئيس الجامعة للمستشفيات الجامعية.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن اللقاء يأتي في إطار بحث سبل التعاون بين الجامعة والنادي في المجال الرياضي والطبي، فضلاُ عن التعاون في مجال تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة بني سويف وشمال الصعيد ضمن خطة الجامعة لتعزيز سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسات المختلفة.

ولفت إلى أن الجامعة لديها منظومة طبية ورياضية متكاملة والتي تجسدها كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية وكلية التربية الرياضية والتي تمتلك بنية تحتية متميزة تضم العديد من الملاعب الرياضية.

من جانبه، أكد المهندس عمر مدحت حرص النادي على دعم كافة الجهود التي تسعى إلى تعزيز نشاط القطاع الرياضي داخل محافظة بني سويف باعتبارها نقطة البداية التي انطلق منها النادي، موضحاً أن النادي يسعى لإطلاق أول أكاديمية تستهدف اكتشاف المواهب الرياضية بالتعاون مع نادي بنفيكا البرتغالي الشريك لنادي بيراميدز بجانب العديد من المؤسسات المعنية داخل المحافظة.

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