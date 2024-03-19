بني سويف.. توفير التيسيرات اللازمة لمواصلة البعثة اليابانية عملها بالمخزن المتحفي بإهناسيا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى آثار بني سويف ، سير عمل البعثة اليابانية التابعة لمتحف مصر القديمة بطوكيو ، والمكلفة بالعمل بالمخزن المتحفي باهناسيا، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ، عرضه الأثرى عمر محمود زكي مدير عام آثار بني سويف ،تضمن الإشارة إلى وصول أعضاء البعثة اليابانية التابعة لمتحف مصر القديمة بطوكيو لمباشرة أعمالها بالمخزن المتحفى باهناسيا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهرا طوال مدة العمل المقررة ، حيث تضم البعثة 12 فردا من أساتذة أكاديميين وأثريين وطلاب بقسم الآثار ودراسات عليا بجامعة واسيدا اليابانية ومتحف طوكيو

ووجه المحافظ بتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل البعثة وتوفير كل أوجه الدعم للقيام بمهامها، في مجال ترميم وتوثيق القطع الأثرية ، وإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للحفاظ على تلك القطع التي تمثل ثروة تاريخية وأثرية تمتكلها بني سويف التي كانت عاصمة لمصر في العصر الفرعوني، مما ينعكس على خطة التنمية السياحية المستهدفة بالمحافظة وأن تتبوء المحافظة مكانتها اللائقة على الخريطة الأثرية و السياحية لمصر.