فتحي محمد قائما بأعمال مدير الوحدة المركزية للمعامل البحثية جامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، القرار رقم 496 بقيام الدكتور فتحي محمد محمد أحمد الأستاذ المساعد بكلية علوم الأرض بأعمال مدير الوحدة المركزية للمعامل البحثية بالجامعة وذلك حتى 31 يوليو القادم.



تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور فتحي محمد يشغل العديد من المناصب منها رئيس قسم جيولوجيا المياه والبيئة، ومدير مركز الدراسات وابحاث المياه بكلية علوم الأرض، والمستشار العلمي لمركز التميز العلمي والتكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربى، وعضو لجنة الإنذار المبكر بوزارة الصحة، ورئيس قطاع الجودة والمعامل والبحوث والتحلية والمعالجة السابق بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والباحث الرئيسي لعدد من المشروعات البحثية منها مشروع cop 27، مشروعين أستاذ لكل مصنع مموله من هيئه تمويل البحوث (STDF)، و المشرف على 8 مشروعات تخرج مموله من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، وتنفيذ العديد من مشروعات خدمه المجتمع بالمصانع والشركات، و الاشراف على 3 مشروعات ابتكاريه مموله من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلي الاشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.