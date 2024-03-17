عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتحي محمد قائما بأعمال مدير الوحدة المركزية للمعامل البحثية جامعة بني سويف

صدى البلد

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم،  القرار رقم 496 بقيام الدكتور فتحي محمد محمد أحمد الأستاذ المساعد بكلية علوم الأرض بأعمال مدير الوحدة المركزية للمعامل البحثية بالجامعة وذلك حتى 31 يوليو القادم.

افتتاح تجديد جناح العمليات الكبرى بمستشفى بني سويف الجامعي

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الذكرى الـ 1084 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف


تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور فتحي محمد يشغل العديد من المناصب منها رئيس قسم جيولوجيا المياه والبيئة، ومدير مركز الدراسات وابحاث المياه بكلية علوم الأرض، والمستشار العلمي لمركز التميز العلمي والتكنولوجي  بوزارة الإنتاج الحربى، وعضو لجنة الإنذار المبكر بوزارة الصحة،  ورئيس قطاع الجودة والمعامل والبحوث والتحلية والمعالجة السابق بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والباحث الرئيسي لعدد من المشروعات البحثية منها مشروع cop 27، مشروعين أستاذ لكل مصنع  مموله من هيئه تمويل البحوث (STDF)، و المشرف على 8 مشروعات تخرج مموله من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي،  وتنفيذ العديد من مشروعات خدمه المجتمع بالمصانع والشركات، و الاشراف على 3 مشروعات ابتكاريه مموله من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلي الاشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

البحث العلمي البحث العلمى والتكنولوجى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصح الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب والصرف الوحدة المركزية المصانع والشركات المشروعات البحثية رسائل الماجستير والدكتوراه رئيس جامعه بني سويف لشركة القابضة لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشركة القابضة لمياه الشرب لقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كاديمية البحث العلمي مياه الشرب والصرف الصح ن رئيس جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: تطوير منظومة العمل بمشروع رأس المال والإنتاج بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

1084 عام على تأسيسه.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاة التراويح

العتاولة الحلقة 7| خضر يحرق شقة شقيقه نصار.. وعيسى الوزان يعترف بحبه لـ«مي كساب»

مانشستر يونايتد يخطف الفوز من ليفربول ويتأهل لنصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي

إبراهيم عيسى: أنا في المرحلة الأخيرة من الحياة.. وده يستلزم الصدق

استهدافه كان ناجحا.. جالانت يلمح مجددا لاغتيال الرجل الثالث في كتائب القسام مروان عيسى

جنرال إسرائيلي سابق: تل أبيب خسرت الحرب فعليا أمام حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نجدة هدف حيوي| قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

فيديو

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ