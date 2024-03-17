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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح تجديد جناح العمليات الكبرى بمستشفى بني سويف الجامعي

صدى البلد

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تجديد جناح العمليات الكبرى بالمستشفى الجامعي لتواكب أحدث النظم الطبية بأعلى معايير الجودة الصحية و ذلك بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف وبتكلفة 7 مليون جنيه، و بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، واللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

 

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وأوضح رئيس الجامعة، إن التجديد  شمل عدد سبع غرف عمليات جراحيه، وثلاث غرف استراحات للأطباء والتمريض، ومخزن المستلزمات الطبية، وغرفتين  صيدليات للعمليات، وغرفه تحضير المريض، وغرفه تغيير ملابس الأطباء، وغرفة لتعقيم أجهزه المناظير الطبية، وغرفه الإفاقة وتشمل عدد  سبعة  أسره إفاقه،  بالإضافة إلى تجهيز معمل تحليل عينات داخل العمليات للتحليل الفوري للأنسجة التي تم استئصالها لمعرفه القرار الجراحي أثناء العملية والتي تعد أول خدمه تحليل انسجه داخل العمليات في محافظه بني سويف.

 

وأكد أن الجامعة تستهدف الوصول بالخدمة الصحية لأفضل مستوى بما يصب في صالح المواطن ، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية  بأهمية رفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتكون ساعداً أصيلاً في منظومة الخدمة الصحية، وذلك من خلال توفير بيئة متطورة وجيدة  داخل المستشفيات بما ينعكس على كفاءة الأطقم الطبية وما يترتب عليه من تقديم أفضل خدمة للمواطن.

 

وعلى هامش الافتتاح قام رئيس الجامعة بتكريم الأستاذ وليد حسين عبد السلام المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، والمهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بالمؤسسة، والدكتور اشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة علي ما قدموه من مجهودات كبيرة في دعم المستشفيات الجامعية.

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