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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح 4 مساجد

صدى البلد


أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز :ببا ،الواسطى، سمسطا، لافتتاح 4 مساجد، بتكلفة  13.5مليون جينهاً ،والتي تنوعت ما بين " إحلال وتجديد وصيانة وتطوير " وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وتزامنا مع شهر رمضان المبارك. 

          
حيث افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة  ببا مسجد العسقلاني بقرية طنسا بني مالو ، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 310متر" صيانة وتطوير" وبتكلفة 1.6 مليون جنيهًا (خطة الوزارة)، وذلك في حضور مسؤولى إدارة الأوقاف والوحدة المحلية والقروية ، بجانب افتتاح مسجد أبو ناقة بعزبة أولاد عيد  التابعة لمجلس قروي صفط راشين ، بعد إحلاله وتجديد ، بتكلفة 3 ملايين جنيها "جهود ذاتية"على مساحة 245 متراً (170 متر صحن المسجد +75 متر مصلى للسيدات) ، وذلك بحضور  الأستاذ حمدي يونس رئيس مجلس قروي  صفط راشين ومسؤولى الأوقاف

فيما افتتح  حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى ، مسجد الرحمن ، بعزبة الحبايشة بمناشي أبوصير الملق ، والذي تم إحلاله وتجديده على مساحة 230مترًا ،وبتكلفة 1.8مليون جنيهاً "جهود ذاتية" وذلك في حضور : الأستاذ شريف ياسين نائب رئيس المدينة ، فضيلة الشيخ  محمد عبدالعاطي عبدالفتاح مدير إدارة أوقاف الواسطي ،الأستاذ على سعد رئيس مجلس قروي أبوصير الملق والشيخ رجب فتحى إدارة الأوقاف والشيخ عمر سعودي مفتش بالأوقاف ولفيف من القيادات الشعبية بالقرية

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بينما افتتح  نشأت معبد  رئيس الوحدة المحلية ، مسجد الشيخ عبد القادر بمدينة سمسطا ،حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام  على مساحة 450 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 7 مليون جنيه "جهود ذاتية" ، وذلك في حضور: فايز حسين،  شوقي هاشم،  اشرف طه إبراهيم نائبي رئيس المدينة،  وفضيلة الشيخ مصطفى رمضان عبد العزيز عبد الله مدير إدارة أوقاف سمسطا وبعض  مفتشي إدارة أوقاف سمسطا، وبعض التنفيذيين بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ مصطفى رمضان ، والتي تناولت موضوع "رمضان شهر الطاعات "

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