السكرتير العام المساعد يتفقد معرض السلع بمدينة بني سويف الجديدة

تفقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، معرض السلع ، والذي يقام بالتعاون بين المحافظة والتموين والغرفة التجارية وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، ضمن سلسلة المعارض والشوادر التي تنفذها المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

رافق السكرتير العام المساعد كل من المهندس أحمد جابر رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز ، المحاسب أحمد عشري مدير عام الجهاز،، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض ومدير التعاون و التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، الأستاذ طارق علي خالد مدير عام العلاقات العامة و الإعلام بالجهاز

وتجول السكرتير العام المساعد داخل باكيات وأقسام المعرض ،المقام أمام كلية الطفولة جامعة بني سويف بشرق النيل، ويضم المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، ومستلزمات الشهر الكريم، مشيداً بالمنتجات والسلع المعروضة التي تشمل جميع احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، وتقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق ،بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

