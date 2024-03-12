رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي مركز اللغات والترجمة ومركز تطوير الأداء

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا للإشراف على مركز اللغات والترجمة ، ومركز تطوير الأداء الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور إبراهيم حامد المدير التنفيذي لمركز اللغات والترجمة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة ،وأعضاء اللجنة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال أكاديمية حيث أحيط الأعضاء علماً بعقد الاختبار الأكاديمي رقم 134، و135 بكلية الطب وكان المتقدمين 297 ممتحناناً ، كم تم تحديد موعد انعقاد الاختبار الأكاديمي رقم 136 في نهاية شهر إبريل المقبل، كما تم ترجمة 23 وثيقة باللغة الإنجليزية وعدد واحد وثيقة باللغة الفرنسية .

كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي رقم 55، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير معوض مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.



واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول إنجازات المركز حيث شملت الإنجازات الإعلان عن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم لطلاب الماجستير والدكتوراه، ومتابعة طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء الحاصلين على منح ببرنامج المبادرة، والمشاركة في ورشة عمل " كيفية إعداد المشروعات البحثية التنافسية" ، والبدء في تحديث قاعدة بيانات المبعثين العائدين من الخارج ابتداء من عام 2005 ، ومراسلتهم بالتعاون مع مكتب التصنيف الدولي.

كما شملت الإنجازات مقترح برنامج تنمية المهارات البحثية التخصصية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك بمشاركة الباحثين العائدين من الخارج بعمل دورات تدريبية علمية في مجالاتهم ليستفيد بها أعضاء هيئة التدريس الذين لم تتسني لهم فرصة السفر.