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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ريش الطيور قد يسبب تليف الرئة.. تحذير من مرض مرتبط بفرط الحساسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

لم تعد تربية الطيور مجرد هواية آمنة تمامًا، إذ قد تحمل مخاطر صحية تتجاوز الحساسية المعتادة، لتصل إلى الإصابة بأحد أنواع تليف الرئة، نتيجة التعرض المستمر لريش الطيور، وفقًا لتحذيرات الدكتور يسري عقل، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب قصر العيني.

وحذر الدكتور يسري عقل، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب قصر العيني ومؤسس وحدة تليفات الرئة بالكلية، من مخاطر التعرض المستمر لريش الطيور، مؤكدًا أن تربية الطيور قد تكون أحد أسباب الإصابة بنوع من تليف الرئة يُعرف باسم «تليف الرئة المرتبط بفرط الحساسية»، والذي ينتج عن استجابة الجهاز المناعي لبعض المواد المستنشقة.

وأوضح يسري عقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن تليف الرئة المرتبط بتربية الطيور يمثل نحو 60% وفقًا لتقديراته، مشيرًا إلى أن نحو 70% من حالات التليف الرئوي لا يستطيع الأطباء تحديد سبب واضح لها.

200 مرض مختلف.. أنواع متعددة من تليف الرئة

وأشار أستاذ أمراض الصدر إلى أن تليفات الرئة لم تعد مرضًا واحدًا، وإنما أصبحت تضم نحو 200 مرض مختلف، تتباين أسبابها وطبيعة التعامل الطبي معها، لافتًا إلى أن التليف الرئوي المرتبط بالتعرض لريش الطيور يُعد من الأنواع الملحوظة في مصر.

وأضاف أن طبيعة أمراض تليف الرئة تختلف من مجتمع إلى آخر، موضحًا أن التليف الرئوي مجهول السبب يُعد من الأنواع الأكثر شيوعًا في الدول الغربية، بينما يرتبط جانب كبير من حالات التليف الرئوي في مصر بالتعرض للطيور وتربيتها.

ريش النعام أيضًا.. التعرض المستمر للطيور قد يسبب الإصابة

وأكد يسري عقل أن تليف الرئة المرتبط بفرط الحساسية قد يرتبط بالتعرض المستمر لأي نوع من ريش الطيور، حتى ريش النعام، مشددًا على أن الإصابة لا تحدث لجميع الأشخاص الذين يقومون بتربية الطيور.

وأوضح أن قابلية الإصابة تختلف من شخص إلى آخر وفقًا للاستعداد البيولوجي لكل جسم، ما يعني أن التعرض للطيور لا يؤدي بالضرورة إلى الإصابة لدى جميع الأفراد.

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