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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتفقد معرض أهلًا رمضان بمدينة الواسطى

صدى البلد

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام   المساعد  ببني سويف جولاته بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بمعارض أهلًا رمضان، حيث تفقد اليوم معرض مدينة الواسطى، واطمأن على تنوع السلع وتوافرها بأسعار تناسب المواطنين قياسًا بأسعار ماعداه.

والتقى بعددٍ من المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالمعرض أثناء الزيارة مستمعًا لأرائهم ومقترحاتهم  فيما يخص توافر السلع وأسعارها وتنوعها بالمعرض.

يأتي ضمن تكليفات الأجهزة والجهات المعنية من الغرفة التجارية وممثلى الُشعب بالغرفة،لإقامة 7 معارض رئيسية بعواصم المدن بجانب منافذ بيع أخرى ثابتة ومتنقلة على مستوى المحافظة.

وأوضح السكرتير المساعد أن إقامة معرض بمدينة الواسطى تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض ، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته الأستاذ حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، ونواب رئيس المركز، ومسئولو المتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة ومفتشي تموين الواسطى.

الأ بأسعار مناسبة المر المتابعة بمراكز ومدن المحافظة رئيس مركز ومدينة ديوان عام المحافظة غنيم محافظ بنى سويف مراكز المحافظة ومدينة الواسطى

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