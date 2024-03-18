محافظ بنى سويف: المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في العطاء من أجل الوطن

قدم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم التهنئة إلى فاطمة جابر بدوي المقيمة بمركز الفشن بني سويف لفوزها بالأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2024، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي نتيجة المسابقة.

أكد محافظ بني سويف - فى بيان اليوم - أنه سيتم تنظيم حفل لتكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يليق بالمرأة المصرية من محافظة بني سويف، موجها التهنئة لكل أم وامرأة بمناسبة يوم المرأة المصرية، وعيد الأم والتي أكدت تفوقها فى كافة ميادين العمل التنفيذي والعام والمجتمع، مؤكدا أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في بذل الغالي والنفيس من أجلها وطنها، لاسيما وأن وعي المرأة ومسؤوليتها الوطنية كان عاملا رئيسا في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن في مختلف المناحي.



أوضحت الدكتورة انجي حسن وكيل وزارة التضامن ببنى سويف ، أن فوز فاطمة جابر صاحبة الـ 68 عامًا والمقيمة بمركز الفشن جنوب بني سويف بالأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2024، جاء بعد رحلة حافلة بالعطاء والتضحية والتحديات، حيث توفي زوجها منذ 3 سنوات ولديها من الأبناء 3 وهم "أحمد نادي حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد حاصل على الزمالة البريطانية ويعمل ببريطانيا، والمهندسة سمر"، كما أنها عملت بالشؤون الاجتماعية بالفشن لمدة 12 عامًا، وبعدها تم انتدابها لمحطة البحوث الزراعية بسدس لمدة 18 عامًا، وبعد خروجها على المعاش تعمل في إحدى مؤسسات العمل الاجتماعي بمركز الفشن لمساعدة الأيتام والأرامل وقامت بخدمة والدة زوجها المريضة عقب إصابتها لمدة 17 عامًا وهى طريحة الفراش.