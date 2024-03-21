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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منهم لاعب الأهلي السابق... ثنائي مرشح لتدعيم هجوم الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي طارق السيد  عن ثنائي مرشح لتدعيم هجوم الزمالك عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال طارق السيد : وليد ازارو و مابولولو لاعب الاتحاد و لكن المشكلة ان مابولولو عندة  ٣١ سنة والاتحاد يطلب فية ٢مليون دولار .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، أمام فريق زد باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

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