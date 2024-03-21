عاجل | القاهرة الإخبارية: اشتباكات مسلحة بين مقاومين والاحتلال في الضفة الغربية

أرودت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام لمخيم نور شمس في طولكرم في الضفة الغربية.

فيما أفاد تلفزيون فلسطين، أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمدينة غزة. ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، زعم الجيش الإسرائيلي، استهداف أربعة قياديين في حركة حماس، بغارة على منطقة رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة "X" أن من بين الضحايا سيد الحشاش وأسامة ضهير ومحمد الملالحي، والذين وصفهم بأنهم "رؤساء لجان الطوارئ في شمال وشرق رفح".