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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء نصر سالم يوضح كواليس وتفاصيل نصر العاشر من رمضان

اللواء نصر سالم رئيس
اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق

تحدث اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، عن كواليس وتفاصيل نصر العاشر من رمضان، قائلا: هذا اليوم عظيم ويأتي في توقيت صعب يعاني منه الوطن العربي.
 

وأضاف "نصر سالم" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أننا كنا نعيش أوقات صعبة للغاية، قبل نصر العاشر من رمضان، وما حدث دليل على أن الظلم سينتهي وأهل غزة سينتصرون، متابعا:"إنما النصر مع الصبر".
 

وفيما يخص نصر العاشر من رمضان، أوضح أنه كان أطول وأقصر يوم بالنسبة له، مشددا على أن ملحمة العاشر من رمضان دليل كافي على قدرة الجيش المصري، على حماية تراب الوطن المقدس في كل وقت وزمن.
 

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