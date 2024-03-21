محافظ الغربية والمفتي يفتتحان معرض ذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا

افتتح محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي وفضيلة الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مساء الأربعاء، المعرض الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة والمركز الثقافي بطنطا؛ احتفاء بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بالمركز الثقافي بطنطا.

وتفقد المحافظ والمفتي، أقسام المعرض الفني الذي ضم أعمالا فنية ولوحات ملحمية لحرب أكتوبر المجيدة ومعركة العبور الخالدة التي نفذها رجال الجيش المصري البواسل، مضحيين بأرواحهم في سبيل تحقيق الحرية والكرامة، إلى جانب عرض الأعمال البارزة لقادة الحرب، وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بالإضافة إلى شهداء الوطن من القوات المسلحة.

وأشاد المحافظ بالمعرض، مؤكدا أنه يعكس نضجا ووعيا لدى الطلاب بالتاريخ؛ وبما حققه الأجداد من تضحيات.