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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان.. لليوم الحادى عشر بشهر رمضان

أذان المغرب
أذان المغرب

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ليوم الخميس، وهو اليوم الحادى عشر من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الخميس الموافق 21 /3 /2024  فى تمام الساعة الرابعة وتسع وعشرين دقيقة ( 04:29 ص ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الخميس الموافق 21/3/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:29 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:51 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:55 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:21 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:13 مساءً.

 

 

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