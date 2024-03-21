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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب فصل التنفس الصناعي.. متى تستقر حالة أحمد رفعت؟ |الطبيب المعالج يجيب

احمد رفعت
احمد رفعت

قال الدكتور عماد حمدي عضو الفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت الذي أصيب خلال مباراة الاتحاد السكندري، إن الفريق الطبي بذل مجهودا شاقا خلال الأسبوع الماضي لان الوضع العام لأحمد كان صعب جدا، والأن الوضع تحسن وأفضل كثير فقد قمنا بفضل جهاز التنفس الصناعي، وهي خطوة مهمة وال٤٨ ساعة القادمة مهمة لنرى هل نضطر إلى العودة لجهاز التنفس الصناعي.

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وأشار حمدي في تصريحات صحفية أن الوضع  لا يزال الوضع حرج وغير مستقر وحالة أحمد تحتاج أكسجين تحت ضغط بجرعات عالية، فهو حاليا موجود على جهاز أكسجين تحت ضغط بجرعات عالية وهذا تطور كبير.


ونفى حمدي الشائعات التي ترددت بنقله إلى غرفة، حيث أكد ان اللاعب لايزال داخل العناية المركزة ولم ينقل لغرفة ولكن نقل من مكان إلى مكان آخر داخل العناية المركزة، ومتوقع ان يستمر عدة ايام خلال الفترة المقبلة داخل العناية.


وأشار إلى أن أحمد حالته تحسنت فضربات القلب منتظمة، وضغط الدم مستقر من غير أدوية داعمة لضغط الدم، وهذا أمر مطمئن، ويتبقى الأكسجين لو استطاع التنفس بشكل طبيعية حينئذ يمكن القول باننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا في العلاج.


وتقدم بالشكر لفريق العناية وعلى رأسهم الدكتور أحمد المنشاوى، والدكتور محمد عبد الفتاح، على جهودهم في علاج احمد وإن شاء الله الامور تتحسن.

الاسكندرية التنفس الصناعي العناية المركزة أحمد رفعت مودرن فيوتشر

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