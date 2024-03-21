الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى غدًا الخميس، حيث من المتوقع طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد الاسكندرية أمطارا خفيفة الى متوسطة الشدة قد تكون رعدية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

فيما ووجه اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار مشددا على سرعة نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات و تفريغها خاصه محطات الرفع علي مدار الساعة مع متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة ، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات ، واستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم حيال وجود أي شكاوى ، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.