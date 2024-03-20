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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة غدًا الخميس على معظم الأنحاء.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا.. فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 26 13
العاصمة الإدارية 26 13
6 أكتوبر 27 14
بنهــــا 26 13 
دمنهور 26 14
وادي النطرون 27 13
كفر الشيخ 24 12
المنصورة 26 13 
الزقازيق 26 14 
شبين الكوم 26 13
طنطا 25 13
دمياط 20 12 
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 26 12
السويس 26 13
العريش 21 12
رفح 20 13
رأس سدر 24 12
نخل 25 10 
كاترين 19 08
الطور 29 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 30 16
الإسكندرية 20 13
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 19 13
السلوم 20 12
سيوة 24 10
رأس غارب 29 17
الغردقة 29 16
سفاجا 30 17
مرسى علم 30 17
شلاتين 27 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18 
رأس حدربة 24 19
الفيوم 27 12
بني سويف 28 13
المنيا 30 13
أسيوط 29 12
سوهاج 30 13
قنا 31 14 
الأقصر 30 13
أسوان 32 15
الوادي الجديد 31 13
أبوسمبل 32 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 35 23
المدينة 33 19 
الرياض 27 16
المنامة 24 19
أبوظبي 26 19
الدوحة 28 20
الكويت 25 14
دمشق 19 08
بيروت 20 14
عمان 18 08
القدس 20 09
غزة 21 15
بغداد 27 16
مسقط 30 26
صنعاء 29 12
الخرطوم 36 21
طرابلس 22 14
تونس 24 12
الجزائر 26 12
الرباط 20 11
نواكشوط 37 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 07 01-
إسطنبول 11 05
إسلام آباد 28 16
نيودلهي 32 19 
جاكرتا 32 25
بكين 17 04
كوالالمبور 36 25
طوكيو 11 03 
أثينا 17 08
روما 20 09
باريس 20 08
مدريد 23 11
برلين 14 07
لندن 16 10
مونتريال 03- 10-
موسكو 03 05-
نيويورك 07 02-
واشنطن 10 01-
أديس أبابا 28 12

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