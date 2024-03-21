أستاذ اقتصاد : مصر أصبحت وجهة استثمارية دولية

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، أمرا له أكثر من دلالة.



وأضاف أيمن غنيم، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، أن هذا الأمر شهادة جدارة في الاقتصاد المصري تساعد في جذب الاقتصاد الأجنبي، متابعا أن يعد نجاح لبرنامج الإصلاحات المالية التي قامت بها مصر.



وتابع الدكتور أيمن غنيم، أنه استطاعت مصر تنفيذ هذا الأمر في أصعب الظروف وفي ثلاث أزمات عالمية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.



وأشار أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الإعمال بالجامعة الأمريكية، إلى أن هذا الأمر يسبب انتعاشة للأقتصاد المصري بعد ضخ كل هذه الأموال خلال الفترة الأخيرة، ومصر اصبحت وجهة استثمارية دولية.



