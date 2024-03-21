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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل| أمطار رعدية تضرب 14 محافظة خلال ساعات.. الأرصاد تطلق تحذيرا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت غرف العمليات المركزية في 14 محافظة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، كما تشهد البلاد عاصفة ترابية، إذ تصل سرعة الرياح إلى 36 كيلو مترًا في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية.

وتشهد 14 محافظة وهي: «القاهرة، الدقهلية، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، السويس»، فرص سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم الخميس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس اليوم الخميس في محافظات الجمهورية

أما بالنسبة لسرعة الرياح في المحافظات سجلت أقصى سرعة لها في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وبلغت 36 كيلو متر في الساعة، فيما بلغت سرعتها في الوجه البحري والقاهرة الكبرى 30 كيلو متر في الساعة، وفي السواحل الشمالية الغربية سجلت 34 كيلو متر في الساعة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وتشهد جميع المحافظات اليوم الخميس، طقس غائم جزئيًا، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، إذ يسود بها طقس مشمس على مدار اليوم مع انعدام فرص سقوط الأمطار في شمال وجنوب الصعيد وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.
 

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