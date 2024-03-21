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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة في 14 محافظة

حالة الطقس
حالة الطقس

رفعت غرف العمليات المركزية في 14 محافظة مصرية، درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع موجة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، كما تشهد البلاد عاصفة ترابية، إذ تصل سرعة الرياح إلى 36 كيلو مترًا في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية.

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد 14 محافظة وهي: «القاهرة، الدقهلية، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، السويس»، فرص سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وبالنسبة لسرعة الرياح في المحافظات، أوضحت الأرصاد بأنه سجلت أقصى سرعة لها في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وبلغت 36 كيلو متر في الساعة، فيما بلغت سرعتها في الوجه البحري والقاهرة الكبرى 30 كيلو متر في الساعة، وفي السواحل الشمالية الغربية سجلت 34 كيلو متر في الساعة.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

فيما تشهد جميع المحافظات غدًا طقس غائم جزئيًا، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، إذ يسود بها طقس مشمس على مدار اليوم مع انعدام فرص سقوط الأمطار في شمال وجنوب الصعيد.
بيان الأرصاد الجوية.

هيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس للأسبوع المقبل، والتي أوضحت أنه هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتعرض لها البلاد اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل يصاحبها سقوط أمطار ونشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس مع ارتفاع في درجات الحرارة. 
أما عن حالة الطقس، فهو بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية مائل للحرارة غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس ليلا فهو بارد على كافة الأنحاء.


حذرت الأرصاد من أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط للرياح مثيرة للرمال والاتربة على أغلب أنحاء البلاد يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

وأشارت الهيئة العامة للارصاد الجوية إلي تكون شبورة مائية من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية، اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة.

اجراء عاجل من محافظة الإسكندرية

ومن جهتها أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى غدًا الخميس، حيث من المتوقع طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد الاسكندرية أمطارا خفيفة الى متوسطة الشدة قد تكون رعدية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

فيما ووجه اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار مشددا على سرعة نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات و تفريغها خاصه محطات الرفع علي مدار الساعة مع متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة ، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات ، واستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.
وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم حيال وجود أي شكاوى ، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.
 

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