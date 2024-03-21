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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سهرة ببلاش.. فتاة أكتوبر تعرضت للنصب فانتقمت بكيد النسا

صدى البلد

أجرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في اتهام فتاة لمسن باختطـ.افها و اغتصـ.ابها في منطقة صحراوية باكتوبر. 

وكشفت التحقيقات كذب رواية الفتاة وأنها اختلقت البلاغ بعد اتفاقها مع المسن على قضاء سهرة حمراء وتعرضها للنصب منه بعد رفضه دفع المبلغ الذي اتفقا عليه. 

طلبت النيابة تحريات الأجهز  الأمنية حول الواقعة مع حجز الفتاة والمسن ٢٤ ساعة على ذمة التحريات. 

ولجأت فتاة إلى حيلة للانتقام من مسن رفض دفع ثمن ليلة حمراء قضاها معها في سيارته بأكتوبر فحررت بلاغا ضده واتهمته باختطافها واغتـ.صابها.

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من إحدى الفتيات تتهم شخصا باختطافها والاعتداء عليها وهتك عرضها، وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

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ليلة حمراء في رمضان.. حقيقة اتهام فتاة لمسن باختطافها واغتـ.صابها

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وتم ضبط المتهم وبمواجهته بالفتاة مقدمة البلاغ، فجر مفاجأة عندما اعترف بمعرفته بالفتاة، وأنه تعرف عليها فى الطريق العام، واتفق معها على قضاء ليلة حمراء بمقابل مادي وبعد الانتهاء رفض دفع المبلغ المتفق عليه مما دفعها للانتقام منه وتقديم بلاغ ضده.

وانهارت الفتاة بعد مواجهتها بالمتهم، واعترفت أنها اختلقت هذا البلاغ الكاذب لرفضه دفع مبلغ مقابل ليلة حمراء قضتها بين أحضانه، فتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على جهات التحقيق.

سهرة حمراء ببلاش فتاة اكتوبر كيد النسا النيابة العامة سهرة حمراء

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سهرة ببلاش.. فتاة أكتوبر تعرضت للنصب فانتقمت بكيد النسا


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