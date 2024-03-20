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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هشغلك موديل ملابس.. شاب يهدّد سيدة بصورها العارية في أوسيم |تفاصيل

صدى البلد

لجأ شاب إلى حيلة دنيئة للحصول على مبالغ مالية طائلة فأنشأ حساب فيس بوك وتواصل مع سيدة وأوهمها بأنه يبحث عن فتيات ذات جسد ممشوق للعمل "كموديل ملابس" وادعى أنه "سيدة" حتى أرسلت إليه صورها بملابس عارية وشفافة وفوجئت بأنه شاب ويُهدّدها بنشر الصور. 

بداية التفاصيل عندما تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من رئيس مباحث أوسيم المقدم مصطفى كمال يفيد فيه حضور “هبة. س” ربة منزل وإبلاغها بتضررها من مستخدم الحساب المسمى "ملك روحي" على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لقيامه بإرسال رسائل على حسابها الشخصي تتضمن عبارات تهديد وابتزاز بنشر صور عارية لها سبق أن أرسلتها له لقيامه بإيهامها أنه سيدة سوف تساعدها للعمل كموديل.

 

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وتتبعت الأجهزة الأمنية الحساب الشخصي والمحادثات التي تحتوي على صور لصاحبة المحضر، وبعض رسائل التهديد حتى تم تحديد هويته ومكانه، وألقت مباحث ضباط وحدة أوسيم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
 

ووفقًا للتحريات قامت ربة المنزل بتحويل مبلغ 1000 جنيه للمتهم لكنه طلب مبالغ أخرى، وألقي القبض عليه وتبين أنه يدعى "إسلام.ع" (29 سنة) عاطل ومقيم في البراجيل دائرة القسم، وبمواجهته أمام مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوي، اعترف بارتكابه الواقعة وأخذ المبلغ المالى من الضحية.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام.

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