الكاف يعلن إقامة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بداية من 2028
تدخل سريع من محافظ أسوان لنفي شائعات توقف خدمة التأمين الصحي..ماذا فعل؟
مديرية الشباب تنظم فعالية لتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الممنوعين من السفر
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2026 بالرقم القومي
نجم الزمالك أساسيا.. مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض
حليمة: العلاقات الروسية - الإفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
أخي عوضني عن فراقه.. جيهان قمري تدخل بحالة بكاء على الهواء بسبب والدها
زيلينسكي: نعمل مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر لا بشأن تقسيم الأراضي
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رئيس شركة مياه القاهرة يتفقد محطة الروضة لمتابعة خطط الصيانة

خلال الجولة التفقدية
خلال الجولة التفقدية
آية الجارحي

تفقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، زيارة تفتيشية مفاجئة لمحطة مياه الروضة ، لمتابعة مراحل التشغيل المختلفة والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة المياه المنتجة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة خطط الصيانة والعمرات لرفع جاهزية كافة مواقع الشركة و المحطات والورش التابعة لها.

وشملت الجولة متابعة منظومات التنقية والضخ، والمرور على الورش والمخازن للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطط الصيانة والعمرات الدورية ، وتوافر المعدات وقطع الغيار والخدمات اللازمة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وتضمنت الزيارة جولة بمعمل محطة مياه الروضة لمراجعة خطط ضمان سلامة وجودة المياه المنتجة على مدار الساعة.

وتقع محطة مياه الروضة على كورنيش النيل في نهاية جزيرة الروضة بجوار قصر المانسترلي ومتحف ام كلثوم على مساحة 10 افدنة بطاقة تصميمية تبلغ 180 ألف متر مكعب يوميا ، وتخدم مناطق (المعادي - عين الصيرة - منشية ناصر -المقطم) ، ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يقرب من ٤٣٩ الف مواطن.

وأكد المهندس الشيمي أهمية الجاهزية الكاملة لوحدات الطوارئ واستمرار العمل وفق أعلى معايير التشغيل القياسية، لضمان ضخ مياه آمنة وذات جودة عالية للمواطنين دون أي انقطاعات.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين قطاع المشروعات وكافة الإدارات المعنية داخل الشركة لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن نجاح خطط الصيانة يرتبط بتكاتف جميع العاملين والتزامهم بالحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركة خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس شركة مياه القاهرة أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية الشركة في المتابعة المستمرة للمحطات، وتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لسكان محافظة القاهرة ، مؤكداً أن الشركة توفر كل أوجه الدعم لكافة القطاعات التنفيذية والفنية وتعمل على خلق مناخ عمل ملائم يساعد على الانتهاء من أعمال الصيانة وأعمال الإحلال والتجديد في الوقت المحدد.

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى خطط الصيانة والعمرات اخبار مصر محطة مياه الروضة جودة المياه المنتجة منظومات التنقية والضخ مال واعمال

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
شيماء هلالى
ازالة تعدي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
فيديو

