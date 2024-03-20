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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لفّقت له جريمة أخلاقية بعد رفض طلب غير متوقع بـ أكتوبر|قصة مثيرة

صدى البلد

تكثف الاجهزة الامنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اتهام فتاة لشاب كونغولي الجنسية باحتجازها و اغتصـ.ابها داخل شقة بمدينة ٦ اكتوبر. 

وحررت الفتاة محضرًا في قسم أكتوبر ثالث، تتهم فيه شخصًا كونغولي الجنسية، باحتجازها والتعدي عليها جنسـ.يًا حيث تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد أحمد نجم مفتش مباحث أكتوبر ثالث، يفيد بحضور “نوران.ج” 23 عامًا “ربة منزل”، ومقيمة بالقاهرة، وحررت محضرًا بتعرضها للاحتجاز والتعدي عليها جنسـ.يا من “توني.ج” كونغولي الجنسية، ويعمل بخدمة عملاء في شركة "يوما كاملا" بشقة أحد أصدقائه بدائرة القسم.

 

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ليلة حمراء في رمضان.. حقيقة اتهام فتاة لمسن باختطافها واغتـ.صابها

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قرار عاجل من النيابة حول المتهم المتحـ.رش بطـ.فلة في الهرم

وانتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث إلى مكان الواقعة، وألقى القبض على المتهم وبمواجهته أنكر الواقعة، واتهم المبلغة بابتزازه للحصول منه على مبلغ مالي.

وقال ان الفتاة أغرته ولم يقترب منها نهائيا، فانهارت الفتاة واختلقت هذه الواقعة للحصول منه على مبلغ نصف مليون جنيه لكنه رفض إعطائها المبلغ فقدمت ضده البلاغ السابق.

اغتصـ اب فتاة تتهم أجنبيا باغتصـ ابها مدينة ٦ أكتوبر قسم أكتوبر ثالث الفتاة أغرته

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