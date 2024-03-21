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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة سارة لأصحاب موبايلات سامسونج جلاكسي.. ميزات استثنائية

مفاجأة سارة لأصحاب
مفاجأة سارة لأصحاب موبايلات سامسونج جلاكسي|مي

أطلقت سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 و S24+ وS24 Ultra هذا العام مزودة بميزات Galaxy AI، وتعهدت الشركة منذ ذلك الحين بأن تصل هذه الميزات إلى عائلة S23 (بما في ذلك S23 FE) من خلال تحديث واجهة One UI 6.1، والذي من المقرر إصداره لها في نهاية هذا الشهر.

ولكن تم استثناء عائلة S22، والآن يبدو أن هواتف سامسونج الرائدة لعام 2022 لا تزال تملك فرصة لتجربة Galaxy AI، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن. 

أخبر رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج، تيم روه، اجتماعًا للمساهمين أن الشركة تبحث بنشاط عن طرق لإضافة ميزات Galaxy AI إلى الهواتف الأقدم.

المشكلة هي أنه بينما تعتمد بعض الوظائف على السحابة، فإن بعضها الآخر يعمل على الجهاز نفسه، وعلى ما يبدو فهذه هي العقبة أمام تنفيذها على عائلة S22. 

ومن ناحية أخرى، فإن هاتف S23 FE، الذي سيحصل على Galaxy AI، يمتلك نفس شرائح المعالجة الموجودة في طرازات S22، على الرغم من عدم حصولها على الميزة.

ووفقا لتصريحات روه، فإن الأمر يتطلب "مجهودًا كبيرًا" لتحقيق ذلك، إلا أن سامسونج تستثمر موارد في هذه المهمة.

لذلك، فليس من المؤكد أن تحصل عائلة S22 على Galaxy AI، ولكن العمل جارٍ على ذلك.

ولا تزال النتيجة معلقة، لكننا سنطلعك على أي معلومات جديدة تظهر.

في موضوع مختلف، أكد تيم روه أن سامسونج لا تزال تعمل على أجهزة قابلة للطي والانزلاق، وتواصل العمل بخطى ثابتة على إجراءات ما قبل الإطلاق مثل الأبحاث وبراءات الاختراع. 

ومن المثير للاهتمام، أنه يبدو أن الشركة أكثر حذرًا الآن من أي وقت مضى بشأن إطلاق عوامل تصميم جديدة، فهي لا تزال تعمل عليها، لكنها لا تتعجل لطرحها في السوق.

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