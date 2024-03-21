بيطري الغربية: تحصين 16 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم، الخميس، 16 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024، والتى تستمر لنحو شهر.

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.