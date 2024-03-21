خبير اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية رسالة أن المواطن دائما فى عقل وقلب الرئيس

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن الحزمة الاجتماعية التي تم الإعلان عنها تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية ومواجهة الضغوط التضخمية التي فرضتها الأزمات الاقتصادية المتتالية، وبالتالي هي رسالة أن المواطن المصري دائما فى عقل وقلب الرئيس السيسي.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الزيادات فى الأجور والمرتبات ستكون لها تكلفة على الموازنة العامة للدولة، والتي قدرت بـ180 مليار جنيه للحزمة الاجتماعية كلها، منها 65 مليار جنيه فقط لزيادة الأجور والمرتبات، موضحا أنها ستعود بشكل إيجابي على المواطن.

فى سياق متصل، ستبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس اليوم، الخميس، والتي سيتم صرفها بالزيادات الجديدة التي كان الرئيس السيسي وجه بها، والذى سيستمر حتى يوم الأربعاء القادم، كما أعلنت الوزارة عن الحد الأدنى الإجمالي للزيادات المقررة للعاملين.