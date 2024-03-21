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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.. «تباطؤ حركة السيارات بالهرم»|فيديو

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» ، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

ويشهد شارع الموسكي كثافات مرورية، وكذلك الأمر في شارع عبدالعزيز حتى ميدان طلعت حرب الذي توجد به سيولة مرورية تختفي تدريجيا بالوصول للمتحف المصري، أما كوبري أكتوبر حتى شارع رمسيس تظهر عليه كثافات مرورية.

وتوجد كثافات مرورية في شارع رمسيس، والتي تستمر حتى شارع الجيش وصولا إلى ميدان العباسية، كما تظهر كثافات مرورية بسيطة لدى تقاطع شارع صلاح سالم، بينما كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، أما كوبري المطار تظهر عليه كثافات بسيطة تقل تدريجيا بالدخول إلى طريق المطار.

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، يشهد شارع فيصل كثافات نسبية تبدأ من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي يتواجد بها كثافات مرورية كبيرة تقل لدى محطة التعاون.

وتظهر كثافات مرورية أعلى محور صفط، والتي تزداد قبل إشارة جامعة القاهرة، أما شارع الهرم يشهد تباطؤ في حركة السيارات بداية من منطقة مشعل، كما توجد كثافات في شارع العشرين حتى منطقة الطالبية، وأيضا أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني.
 

المرورية الحالة المرورية الميادين الرئيسية كثافات مرورية شارع عبدالعزيز كوبري اكتوبر

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