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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على حالة المرور بالشوارع والميادين الرئيسية

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» مع الإعلامية دينا شرف، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس وللمتجه إلى مدينة نصر، وهناك أيضا كثافات مرورية في شارع رمسيس تقل تدريجيا بالوصول لغمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين كثافات مرورية.

وهناك سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، بينما توجد كثافات نسبية لدى منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، وأيضا الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد.

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات لدى النزلات، أما عن محور 26 يوليو المتجه لأكتوبر فتظهر عليه أيضا سيولة مرورية، بينما المتجه للمهندسين قبل مطلع الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك توجد عليه بعض الكثافات المرورية.

وتظهر كثافات مرورية نسبية في شارع الهرم، تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، كما توجد كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، كما أن هناك كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا لمنطقتي إمبابة وبولاق.
 

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