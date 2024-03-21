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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسعر 27 جنيها للكيلو.. توزيع 329 طن سكر على المواطنين بالقليوبية

توزيع السكر
توزيع السكر

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين، بسعر27 جنيها للكيلو، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار.

وأكد عيد عبد الله، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم توزيع كمية قدرها 329 طنا و600 كيلو طن من سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.

من جانبه، قال عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة تضع على رأس أولوياتها التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم من خلال توفير السلع الأساسية لهم بأسعار منخفضة وبجودة عالية في أماكن قريبة من منازلهم، حيث افتتحت المحافظة حتى الآن 15 معرضاً جديداً لبيع السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم، بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار حرص المحافظة على توفير السلع للمواطنين والانتشار في الأماكن القريبة من التجمعات والكتل السكنية.

وحرص "الهجان" على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، موجهاً بالتنسيق لدعم المنفذ لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أهمية استمرار جهود ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، علاوة على التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المُعظم وحتى بعد عيد الفطر المبارك.

القليوبية مديرية التموين بالقليوبية رئيس مجلس الوزراء مباحث التموين محافظ القليوبية

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