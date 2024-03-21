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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه في رمضان أثناء الصيام؟.. الإفتاء ترد

صدى البلد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه في رمضان أثناء الصيام؟.

لترد دار الافتاء موضحة: انه يجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر -لعموم البلوى بها- ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه.

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هل بلع الريق يفطر؟

أفاد الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن بلع الريق أثناء الصوم لا يفطر، فقال الفقهاء إن من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها.

ونبّه عاشور، خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية فى إجابته على سؤال مضمونه «هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه فى رمضان أثناء الصيام؟»، مضيفا أنه يجوز للصائم أن يبلع ريقه فى رمضان أثناء الصيام، فهو من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوى بها بمعنى أن الريق ملازم للإنسان، كما أنه لا يمكن الاحتراز منه. 

هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه في رمضان أثناء الصيام الصيام

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